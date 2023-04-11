ЗАМАНА - Махачкалинским школьникам рассказали о правилах пользования газом в хозяйстве

Махачкалинским школьникам рассказали о правилах пользования газом в хозяйстве

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11 апреля, 2023. Вторник 10:50
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Махачкалинским школьникам рассказали о правилах пользования газом в хозяйстве

Эксперты компании «Газпром газораспределение Махачкала» провели уроки газовой безопасности в махачкалинской школе № 51, информирует пресс-служба корпорации.

Махачкалинским школьникам рассказали о правилах пользования газом в хозяйстве

«Более 100 учеников 1 и 2 классов узнали о правилах использования газа в хозяйстве и выяснили, как необходимо действовать, если в квартире появился запах газа», – заявляет пресс-служба. Уточняют, что ребятам рассказали о том, как сформировался природный газ, где его получают и как он попадает в каждое жилье. Для закрепления материала ученикам провели викторину. После урока все учащиеся получили дипломы «Агентов домашней безопасности». Педагоги поблагодарили представителей компании за проведенный урок и подчеркнули его пользу: дети временами остаются без присмотра родителей, поэтому они должны знать о правилах обращения с газовыми приборами, как не устроить в доме пожар и не навредить себе.  

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