ЗАМАНА - Жители Дагестана смогут отдать свой голос за лучший объект благоустройства региона

Жители Дагестана смогут отдать свой голос за лучший объект благоустройства региона

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11 апреля, 2023. Вторник 10:12
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Жители Дагестана смогут отдать свой голос за лучший объект благоустройства региона Жители Дагестана смогут отдать свой голос за лучший объект благоустройства региона Жители Дагестана смогут отдать свой голос за лучший объект благоустройства региона

Голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» состоится в РФ, проинформировала начальница пресс-службы Министерства строительства Дагестана Сабина Гаджимагомедова.

Жители Дагестана смогут отдать свой голос за лучший объект благоустройства региона

Как сообщает представительница ведомства, сделать свое решение можно будет с 15 апреля по 31 мая. «Жители Дагестана выберут 11 общественных территорий, которые благоустроят в следующем году. Проекты территорий, набравшие больше всего голосов, попадут в адресный список для благоустройства на 2024 год. Это могут быть площади, скверы, аллеи, детские или спортивные площадки и другие общественные территории», – поделилась Гаджимагомедова.

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