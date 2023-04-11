ЗАМАНА - Сайгидахмед Ахмедов принял участие и выступил на коллективном ифтаре жителей Гумбетовского района

Сайгидахмед Ахмедов принял участие и выступил на коллективном ифтаре жителей Гумбетовского района

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11 апреля, 2023. Вторник 09:48
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Сайгидахмед Ахмедов принял участие и выступил на коллективном ифтаре жителей Гумбетовского района

Заместитель Председателя НС Дагестана Сайгидахмед Ахмедов поучаствовал и выступил на коллективном ифтаре жителей Гумбетовского района в новой мечети имени Пророка Исы.

Сайгидахмед Ахмедов принял участие и выступил на коллективном ифтаре жителей Гумбетовского района

Чтобы принять участие в этом мероприятии, приехали не только жители района, но и гумбетовцы которые живут в городах и других районах Дагестана, а также за его пределами. В общем на ифтаре собралось порядка 8 000 мусульман. В своем обращении к участникам мероприятия Сайгидахмед Ахмедов озвучил, что «священный месяц Рамадан — это время, когда очищается душа верующего. Это месяц добрых дел, единения мусульманской уммы, время прощения и просветления».

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