Сайгидахмед Ахмедов принял участие и выступил на коллективном ифтаре жителей Гумбетовского района

Чтобы принять участие в этом мероприятии, приехали не только жители района, но и гумбетовцы которые живут в городах и других районах Дагестана, а также за его пределами. В общем на ифтаре собралось порядка 8 000 мусульман. В своем обращении к участникам мероприятия Сайгидахмед Ахмедов озвучил, что «священный месяц Рамадан — это время, когда очищается душа верующего. Это месяц добрых дел, единения мусульманской уммы, время прощения и просветления».