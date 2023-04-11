Чтобы принять участие в этом мероприятии, приехали не только жители района, но и гумбетовцы которые живут в городах и других районах Дагестана, а также за его пределами. В общем на ифтаре собралось порядка 8 000 мусульман. В своем обращении к участникам мероприятия Сайгидахмед Ахмедов озвучил, что «священный месяц Рамадан — это время, когда очищается душа верующего. Это месяц добрых дел, единения мусульманской уммы, время прощения и просветления».
Сайгидахмед Ахмедов принял участие и выступил на коллективном ифтаре жителей Гумбетовского района
- Автор Дарья
- 11 апреля, 2023. Вторник 09:48
Заместитель Председателя НС Дагестана Сайгидахмед Ахмедов поучаствовал и выступил на коллективном ифтаре жителей Гумбетовского района в новой мечети имени Пророка Исы.
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