Вице-премьер осмотрел объект и высказал критические замечания в адрес руководства Минздрава региона, ГБУ Дагестана «Шамильская ЦРБ» и руководителя администрации села Ассаб Сайпулакади Магомедова. Он поручил до конца апреля оперативно закончить все работы, обеспечить ввод ФАПа в работу, а руководству Министерства здравоохранения региона обеспечить контроль и еженедельно докладывать о процессе работ в региональное правительство.

Для выяснения всех обстоятельств подписания в 2017 году акта приема и сдачи незавершенного объекта строительства начата комплексная проверка, а материалы по данным фактам будут переданы в адрес правоохранительных органов.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.