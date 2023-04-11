Депутат НС РД Шамиль Омаров обсудил с военным комиссаром Левашинского и Гергебильского районов тему весеннего призыва

Военный комиссар Ренат Джамбалаев сообщил, что в весеннем призыве по законодательству заметных изменений не имеется: призыву подлежат мужчины от 18 до 27 лет, длительность службы 12 месяцев. Изменения в законодательстве будут касаться призывников осеннего призыва, возраст будет увеличен на 3 года: от 21 до 30 лет, а срок службы в сухопутных войсках составит 1,5 года, а в ВМФ – 2.



Служить призывники будут на всей территории страны, кроме ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В зону СВО они также отправляться не будут.