ЗАМАНА - Депутат НС РД Шамиль Омаров обсудил с военным комиссаром Левашинского и Гергебильского районов тему весеннего призыва

Депутат НС РД Шамиль Омаров обсудил с военным комиссаром Левашинского и Гергебильского районов тему весеннего призыва

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11 апреля, 2023. Вторник 01:10
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Депутат НС РД Шамиль Омаров обсудил с военным комиссаром Левашинского и Гергебильского районов тему весеннего призыва

Депутат НС Дагестана Шамиль Омаров провел встречу с военным комиссаром Левашинского и Гергебильского районов Ренатом Джамбалаевым, где они обсудили тему весеннего призыва. 

Депутат НС РД Шамиль Омаров обсудил с военным комиссаром Левашинского и Гергебильского районов тему весеннего призыва

Военный комиссар Ренат Джамбалаев сообщил, что в весеннем призыве по законодательству заметных изменений не имеется: призыву подлежат мужчины от 18 до 27 лет, длительность службы 12 месяцев. Изменения в законодательстве будут касаться призывников осеннего призыва, возраст будет увеличен на 3 года: от 21 до 30 лет, а срок службы в сухопутных войсках составит 1,5 года, а в ВМФ – 2. 

Служить призывники будут на всей территории страны, кроме ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В зону СВО они также отправляться не будут. 

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