Весенний призыв жителей Махачкалы обсудили на площадке РИА «Дагестан»

На вопросы журналистов отвечали и.о. мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов и Военный комиссар города, капитан I ранга Геннадий Курбанов. Предваряя пресс-конференцию, военком Махачкалы рассказал, что прошла уже неделя с начала призывной кампании, которая будет продолжена до 15 июня. Озвучивать точные цифры количества призывников Геннадий Курбанов воздержался, но он отметил, что количество призывников в весеннем призыве выше, чем в осеннем. «Согласно приказа верховного главнокомандующего, солдаты-срочники не будут отправляться в зону проведения СВО. Они могут призваться в любой регион РФ от Калининграда до Владивостока за исключением новых четырех территорий, недавно присоединенных к России», — сказал Курбанов. Он также отметил, что для молодых людей служба в армии идет на пользу. Они становятся более дисциплинированными и самостоятельными, кроме того, полученная в ходе службы военная специальность пригодится в жизни. Кроме того, уклонение от службы в армии - наказуемое деяние, а люди, которые содействуют уклонисту, могут быть привлечены к административной и даже к уголовной ответственности. В ходе пресс-конференции была проведена параллель между настоящим временем и событиями 1999 года, когда международные бандформирования с территории Чечни проникли в Ботлихский, Цумадинский и Новолакский районы Дагестана. Тогда, до начала полномасштабной операции Минобороны России, удар на себя приняли правоохранительные органы и ополченцы. В тот период Ризван Газимагомедов, ныне исполняющий обязанности мэра Махачкалы, был Председателем городского собрания депутатов, и стоял у истоков формирования махачкалинской интербригады. «В то время, за 3 дня буквально, мы собрали 350 человек в махачкалинское ополчение и вооружили их. Интербригада отправилась на помощь в Ботлихский район. Отмечу также, что параллельно с вторжением боевиков в Дагестан, в городах и районах были попытки идеологической обработки населения», — рассказал Газимагомедов. Он также сообщил о работе, которая ведется с семьями мобилизованных для участия в СВО граждан. «По поручению главы республики Сергея Меликова был создан фонд поддержки семей военнослужащих. Кроме этого, муниципалитет взял на себя и другие обязательства, в частности выделение земельных участков и жилплощади. Механизм выдачи пока не отработан, но, как только будет ясность в этом вопросе, то мы приступим к этой работе», — сказал Газимагомедов. В рамках пресс-конференции гости ответили на вопросы журналистов по поводу прохождения призывниками альтернативной службы, работы медкомиссии и организации военных кафедр на базе вузов.

