ЗАМАНА - В Дагестане на майские праздники забронировали все отели

В Дагестане на майские праздники забронировали все отели

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10 апреля, 2023. Понедельник 16:14
Валерий Шарифулин/ТАСС|||
В Дагестане на майские праздники забронировали все отели

Загруженность дагестанских отелей на будущие майские праздники составляет почти 100 процентов. Гостиницы республики одновременно смогут разместить более 9 000 гостей.

В Дагестане на майские праздники забронировали все отели

«В 2023 году в Дагестане ожидаем полную загруженность отелей на майские праздники — почти 100 процентов. В основном туристы едут в Махачкалу, Дербент и Каспийск», — сообщил глава Минтуризма РД Эмин Мерданов. По его сведениям, общее количество классифицированных коллективных средств размещения в республике составляет 81.

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