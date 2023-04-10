«В 2023 году в Дагестане ожидаем полную загруженность отелей на майские праздники — почти 100 процентов. В основном туристы едут в Махачкалу, Дербент и Каспийск», — сообщил глава Минтуризма РД Эмин Мерданов.
По его сведениям, общее количество классифицированных коллективных средств размещения в республике составляет 81.
В Дагестане на майские праздники забронировали все отели
- Автор Дарья
- 10 апреля, 2023. Понедельник 16:14
Загруженность дагестанских отелей на будущие майские праздники составляет почти 100 процентов. Гостиницы республики одновременно смогут разместить более 9 000 гостей.
«В 2023 году в Дагестане ожидаем полную загруженность отелей на майские праздники — почти 100 процентов. В основном туристы едут в Махачкалу, Дербент и Каспийск», — сообщил глава Минтуризма РД Эмин Мерданов.
По его сведениям, общее количество классифицированных коллективных средств размещения в республике составляет 81.
Последнее от Дарья
- Республиканский конкурс «Воспитатель года-2023» начался в Дагестане
- В Дагестанских Огнях задержали 23-летнего мужчину по подозрению в убийстве своего отца
- Пушка Петропавловской крепости даст залп в честь Расула Гамзатова
- В Гумбете вакцинируют детей против кори
- Подростка из Махачкалы уличили в краже электроники