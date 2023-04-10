После залпа будет сыграна песня «Журавли», автором которой является поэт.
Также было озвучено, что юбилей великого поэта будут отмечать по всей России. Соответствующее постановление подписал Президент страны Владимир Путин.
Пушка Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге 22 октября сделает залп в честь классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова, 100-летний юбилей которого отмечают в этом году, информирует телеграм-канал Администрации Главы Дагестана.
После залпа будет сыграна песня «Журавли», автором которой является поэт.
Также было озвучено, что юбилей великого поэта будут отмечать по всей России. Соответствующее постановление подписал Президент страны Владимир Путин.
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