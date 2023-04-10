ЗАМАНА - Госдума подготовила законопроект о смягчении наказания за отсутствие документов на транспорт

Госдума подготовила законопроект о смягчении наказания за отсутствие документов на транспорт

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10 апреля, 2023. Понедельник 10:14
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Госдума подготовила законопроект о смягчении наказания за отсутствие документов на транспорт

Государственная дума подготовила и передала в правительство страны законопроект о смягчении наказания за отсутствие при себе у водителя регистрационных документов на машину. Текст проекта закона и пояснительная записка к нему появились 10 апреля в телеграм-канале заместителя руководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова.

Госдума подготовила законопроект о смягчении наказания за отсутствие документов на транспорт

"Подготовлен законопроект о смягчении мер ответственности за отсутствие при себе регистрационных документов на автомобиль. Передали в правительство страны, ожидаем ответа", — рассказал Нилов в своих соцсетях.

Заместитель руководителя фракции ЛДПР уточнил, что отсутствие при себе регистрационных документов не является поводом для ареста и эвакуации автомобиля.

"Если документы на автомобиль остались дома или где-то еще это никак не сказывается на безопасности дорожного движения. Получается, что и задержание машины проводиться не должно. Исключение касается тех случаев, когда транспорт находится в угоне, и на него нет документов, или нет бумаг (отметок в них), требуемых законодательством Таможенного союза", — сообщил Нилов.

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