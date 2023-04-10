Около 3000 жителей Дагестана написали Тотальный диктант

Как сообщают, мероприятие проходило на 5 площадках Махачкалы, например, в Дагестанском государственном университете, ДГПУ, коворкинг центре «Точка кипения», Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова и Республиканском центре русского языка и культуры, а так же во всех городах и многих районах Дагестана. Диктант писали целыми семьями. Церемония награждения победителей состоится 24 мая в столице региона.