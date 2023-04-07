Когда матч завершится, для мусульман на стадионе откроют 3 точки питания, где они смогут бесплатно взять воду, финики и горячие блюда. Акция проводится махачкалинским клубом «Динамо» совместно с городской администрацией и при поддержке Главного управления МЧС РФ по Дагестану и компании «Денеб», а также организации молодежи «Каспийская флотилия».
Махачкалинское «Динамо» и власти города обеспечат постящимся болельщикам условия для ифтара после матча
- Автор Дарья
- 07 апреля, 2023. Пятница 14:51
«Динамо» и махачкалинская администрация обеспечат постящимся болельщикам условия для ифтара после игры с «КАМАЗом» на стадионе «Анжи-Арена».
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