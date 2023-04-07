Махачкалинское «Динамо» и власти города обеспечат постящимся болельщикам условия для ифтара после матча

«Динамо» и махачкалинская администрация обеспечат постящимся болельщикам условия для ифтара после игры с «КАМАЗом» на стадионе «Анжи-Арена».

Когда матч завершится, для мусульман на стадионе откроют 3 точки питания, где они смогут бесплатно взять воду, финики и горячие блюда. Акция проводится махачкалинским клубом «Динамо» совместно с городской администрацией и при поддержке Главного управления МЧС РФ по Дагестану и компании «Денеб», а также организации молодежи «Каспийская флотилия».