ЗАМАНА - В Хасавюртовском районе идет ремонт кольцевой автодороги

В Хасавюртовском районе идет ремонт кольцевой автодороги

Автор
07 апреля, 2023. Пятница 13:45
|||
В Хасавюртовском районе идет ремонт кольцевой автодороги

В рамках реализации госпрограммы Минтранспорта республики в Хасавюртовском районе стартовал ремонт кольцевой трассы от автодороги Хасавюрт – Гребенская – Теречное – Первомайское на участке км 0 – км 8.

В Хасавюртовском районе идет ремонт кольцевой автодороги

Как заявляет пресс-служба ведомства, автодорога обеспечивает транспортные, социально-культурные и экономические связи нескольких сел Хасавюртовского района между собой и с районным центром, самим Хасавюртом, с выходом на автодорогу регионального значения Хасавюрт – Гребенская, которая связывает регион с Чеченской Республикой.

«В рамках ремонта планируется усиление асфальтобетонного покрытия с устранением просадок, ремонт 2-х мостов и водоотводных труб, восстановление обочин и кюветов, обустройство примыканий и пересечений. Также в планах комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. В том числе будет проведено восстановление тротуаров в границах сел и городов, работники установят новые сигнальные столбики, новые дорожные знаки и нанесут горизонтальную разметку», – сообщается ведомством.

Прочитано 52 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top