«В Год педагога и наставника мы говорим о важности и значимости роли педагога и наставника в жизни каждого человека, о повышении престижа профессии учителя, о привлечении внимания к педагогическому образованию. Благодаря работе СМИ, которые рассказывают об изменениях и развитии российской образовательной области, широкая общественность узнает важные федеральные и региональные новости. Конкурс журналистских работ «ПРО Образование» каждый год находит самых талантливых мастеров слова. В течение года у каждого желающего есть возможность показать свой талант, посвятить свои заметки, сюжеты, авторские материалы учителям и наставниками. Лучшие журналисты получат награды на торжественной церемонии в конце года. Желаю всем участникам удачи!» – рассказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
Подробнее материал можно прочитать на сайте Минобрнауки Дагестана.