ЗАМАНА - В России состоится конкурс «ПРО Образование – 2023», приуроченный к Году педагога и наставника

В России состоится конкурс «ПРО Образование – 2023», приуроченный к Году педагога и наставника

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06 апреля, 2023. Четверг 15:56
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В России состоится конкурс «ПРО Образование – 2023», приуроченный к Году педагога и наставника

Министерство просвещения РФ объявляет о начале Всероссийского конкурса образовательной журналистики «ПРО Образование – 2023». В Год педагога и наставника мероприятие пройдет уже аж в 21-й раз. Представители СМИ и индивидуальные авторы смогут направить свои работы в 7 новых номинациях. Сбор заявок стартует совсем скоро, 12 апреля.

В России состоится конкурс «ПРО Образование – 2023», приуроченный к Году педагога и наставника

«В Год педагога и наставника мы говорим о важности и значимости роли педагога и наставника в жизни каждого человека, о повышении престижа профессии учителя, о привлечении внимания к педагогическому образованию. Благодаря работе СМИ, которые рассказывают об изменениях и развитии российской образовательной области, широкая общественность узнает важные федеральные и региональные новости. Конкурс журналистских работ «ПРО Образование» каждый год находит самых талантливых мастеров слова. В течение года у каждого желающего есть возможность показать свой талант, посвятить свои заметки, сюжеты, авторские материалы учителям и наставниками. Лучшие журналисты получат награды на торжественной церемонии в конце года. Желаю всем участникам удачи!» – рассказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Минобрнауки Дагестана.

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