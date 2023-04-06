Матч состоится 8 апреля на стадионе «Анжи–Арена» в Каспийске.
Старт игры – в 16:30 ч.
Махачкалинцы после сыгранных 25-ти туров имеют на своем счету 34 очка и находятся на 9-м месте в турнирной таблице.
Махачкалинский клуб «Динамо» примет на родном поле «КАМАЗ» из Набережных Челнов в игре 26-го тура Первой лиги российского футбола.
Матч состоится 8 апреля на стадионе «Анжи–Арена» в Каспийске.
Старт игры – в 16:30 ч.
Махачкалинцы после сыгранных 25-ти туров имеют на своем счету 34 очка и находятся на 9-м месте в турнирной таблице.
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