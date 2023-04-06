ЗАМАНА - Махачкалинский клуб «Динамо» сыграет с клубом «КАМАЗ»

Махачкалинский клуб «Динамо» сыграет с клубом «КАМАЗ»

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06 апреля, 2023. Четверг 14:49
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Махачкалинский клуб «Динамо» сыграет с клубом «КАМАЗ»

Махачкалинский клуб «Динамо» примет на родном поле «КАМАЗ» из Набережных Челнов в игре 26-го тура Первой лиги российского футбола.

Махачкалинский клуб «Динамо» сыграет с клубом «КАМАЗ»

Матч состоится 8 апреля на стадионе «Анжи–Арена» в Каспийске.

Старт игры – в 16:30 ч.

Махачкалинцы после сыгранных 25-ти туров имеют на своем счету 34 очка и находятся на 9-м месте в турнирной таблице.

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