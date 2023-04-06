ЗАМАНА - Около 4 000 мужчин Дагестана пополнят ряды Российской армии весной 2023 года

Около 4 000 мужчин Дагестана пополнят ряды Российской армии весной 2023 года

Автор
06 апреля, 2023. Четверг 09:48
|||
Около 4 000 мужчин Дагестана пополнят ряды Российской армии весной 2023 года

Примерно 4 000 новобранцев будут призваны на военную службу весной этого года. Об этом проинформировал военный комиссар Дагестана Дайтбег Мустафаев на пресс-конференции, которая прошла 5 апреля на базе РИА «Дагестан».

Около 4 000 мужчин Дагестана пополнят ряды Российской армии весной 2023 года

Как сообщил комиссар, весной 2023 более 45 000 граждан должны посетить призывные комиссии. Задание, установленное Генштабом и штабом ЮВО перед Дагестаном, составляет порядка 4 000 человек. Это объясняется тем, что российским руководством принято решение об увеличении численности Вооруженных сил страны до 1,5 млн человек.

«Призывников, уезжающих из Республиканского сборного пункта, обеспечат всеми требуемыми вещами и продовольствием на дорогу. Каждому будут выданы именная банковская карта и отдельная личная электронная карта», – рассказал Мустафаев.

Далее он уточнил, что военнослужащие срочной службы не будут направляться в области, недавно вошедшие в состав Российской Федерации.

Прочитано 46 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top