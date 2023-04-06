Как сообщил комиссар, весной 2023 более 45 000 граждан должны посетить призывные комиссии. Задание, установленное Генштабом и штабом ЮВО перед Дагестаном, составляет порядка 4 000 человек. Это объясняется тем, что российским руководством принято решение об увеличении численности Вооруженных сил страны до 1,5 млн человек.
«Призывников, уезжающих из Республиканского сборного пункта, обеспечат всеми требуемыми вещами и продовольствием на дорогу. Каждому будут выданы именная банковская карта и отдельная личная электронная карта», – рассказал Мустафаев.
Далее он уточнил, что военнослужащие срочной службы не будут направляться в области, недавно вошедшие в состав Российской Федерации.