Начиная обсуждение, Абдулмуталибов озвучил, что в нынешнем году в региональном бюджете на мероприятия по обращению с животными без владельцев выделено 27,5 миллиона рублей.

Далее он рассказал, что на данный момент приюты для уличных питомцев имеются лишь в Махачкале и Южно-Сухокумске, а также в Дербентском, Бабаюртовском, Буйнакском, Тарумовском и Ботлихском районах. Также в Дербенте совсем скоро завершится возведение муниципального приюта для бездомных животных на 180 мест.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.