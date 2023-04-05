ЗАМАНА - Строящийся приют для бездомных животных «Дербентский» будет обслуживать южную часть республики

Строящийся приют для бездомных животных «Дербентский» будет обслуживать южную часть республики

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05 апреля, 2023. Среда 15:28
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Строящийся приют для бездомных животных «Дербентский» будет обслуживать южную часть республики
Работу в сфере обращения с животными без владельцев обсудили на собрании в режиме ВКС под председательством вице-премьера Дагестана Наримана Абдулмуталибова.
Строящийся приют для бездомных животных «Дербентский» будет обслуживать южную часть республики

Начиная обсуждение, Абдулмуталибов озвучил, что в нынешнем году в региональном бюджете на мероприятия по обращению с животными без владельцев выделено 27,5 миллиона рублей.

Далее он рассказал, что на данный момент приюты для уличных питомцев имеются лишь в Махачкале и Южно-Сухокумске, а также в Дербентском, Бабаюртовском, Буйнакском, Тарумовском и Ботлихском районах. Также в Дербенте совсем скоро завершится возведение муниципального приюта для бездомных животных на 180 мест.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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