Сергей Меликов поздравляет иудеев Дагестана с праздником Песах

«Поздравляю иудейскую общину Дагестана с наступлением праздника Песах!

Это важнейший и едва ли не самый древний праздник, уходящий своими корнями в глубину тысячелетий, когда целый народ, преодолев все невзгоды, обрел новый путь, свободу и достоинство.

Спустя века эти ценности близки и понятны каждому. И несмотря на конфессиональные различия во взглядах, дагестанцев объединяют верные ориентиры сплоченности, силы духа, справедливости, бережно передаваемые из поколения в поколение, ведь кто не помнит страдания прошлого, обречен пережить их вновь.

Сегодня иудейская община Дагестана, наряду с представителями других традиционных религий, ведет большую благотворительную деятельность, вносит весомый вклад в укрепление мира и согласия, четко осознавая, что только совместными усилиями свободных людей можно обеспечить духовно-нравственное возрождение общества, воспитание молодежи в приверженности традициям дружбы, доверия и взаимопонимания, которыми по праву гордится многонациональный, многоконфессиональный народ нашей республики, всей страны.

Пусть Песах войдет в каждый дом с миром и благоденствием, согреет сердца радостью и надеждой. Желаю всем здоровья, семейного тепла, душевного равновесия, благополучия и оптимизма!» – обратился Меликов.