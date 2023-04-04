Владимир Путин открыл фонд поддержки участников СВО и семей погибших бойцов "Защитники Отечества"

Президент России Владимир Путин утвердил создание в РФ специального государственного фонда "Защитники Отечества", который займется оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям таких погибших военнослужащих. Указ о создании фонда опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Председателем новой структуры стала Анна Цивилева - глава совета директоров "Колмар груп", специализирующейся на угледобыче. С 2019 года она также входит в совет при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, в совет Евразийского женского форума при верхней палате парламента.

Впервые о планах создать такой фонд Путин заявил 21 февраля в послании Федеральному собранию. Президент тогда отметил, что структуры фонда должны заработать во всех регионах уже в этом году.

Согласно указу, новая структура нужна "для создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников СВО, иных лиц и членов их семей". Учредителем фонда является правительство РФ, работа структуры будет финансироваться из федерального бюджета, а также за счет добровольных взносов и пожертвований.

Адресаты поддержки

Фонд будет поддерживать ветеранов СВО, а также лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил и воинских формирований Донецкой и Луганской народных республик начиная с 11 мая 2014 года.

Помощь также получат члены семей таких граждан, погибших при выполнении задач или после увольнения с военной службы, если смерть наступила вследствие увечья или заболевания, полученного при выполнении задач. В указе поясняется, что на помощь смогут рассчитывать супруги погибших, несовершеннолетние дети и дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения совершеннолетия. Кроме того, помощь будет оказываться детям в возрасте до 23 лет, обучающимся по очной форме, а также родителям, совместно проживавшим с погибшим, и лицам, находившиеся на иждивении погибшего.

Персональным сопровождением адресатов поддержки займутся социальные координаторы, подготовленные фондом. Минтруд, согласно указу, в течение месяца должен определить требования к таким координаторам и правила их работы.

Председатель наблюдательного совета фонда при необходимости сможет представлять президенту предложения о распространении мер поддержки и помощи на лиц, не названных в документе.

Цели и задачи фонда

Правительству поручается в месячный срок утвердить устав фонда в соответствии с его целями. В их числе значатся обеспечение комплексного сопровождения адресатов поддержки, включая социальную адаптацию, помощь в обучении, переобучении и повышении квалификации, содействие в трудоустройстве. Также фонд займется оказанием психологической помощи, содействием при получении мер соцподдержки, оформлении и восстановлении документов.

Согласно указу, новая структура будет особо следить за обеспечением ветеранов боевых действий лекарствами и медизделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ, техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень (например, высокофункциональными протезами). Фонд будет помогать в получении услуг по медицинской реабилитации, паллиативной помощи, санаторно-курортному лечению, надомному уходу, а также помогать адаптировать жилые помещения людей с инвалидностью под их индивидуальные потребности.

Планируется привлекать ветеранов СВО и участников боевых действий в Донбассе к проектам по патриотическому воспитанию, по защите исторической правды и сохранению исторической памяти, по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Для достижения поставленных целей правительству поручается обеспечить формирование и ведение Социальным фондом РФ централизованного информационного учета сведений об адресатах поддержки. "Правительству РФ до 1 апреля 2024 года по результатам деятельности фонда, осуществленной в 2023 году, представить президенту РФ предложения по уточнению основных целей фонда и расширению направлений его деятельности", - говорится в указе.

Наблюдательный и попечительский советы

Из документа следует, что президент РФ будет назначать председателя фонда, председателя наблюдательного совета фонда, а также утверждать состав наблюдательного и попечительского советов.

Согласно утвержденным спискам, набсовет фонда возглавил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, его заместителем на этом посту стала вице-премьер Татьяна Голикова. Всего в наблюдательный совет вошли более 30 членов, в том числе глава Минтруда Антон Котяков, министр спорта Олег Матыцин, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, заместитель командира батальона объединения Южного военного округа, отец погибшего командира батальона "Спарта" Владимира Жоги Артем Жога, военкор Евгений Поддубный, а также депутаты Госдумы, представители администрации президента, вооруженных сил, правительства и общественные деятели.

Председателем попечительского совета стал Антон Котяков, его заместителем - руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин. В попечительский совет вошли девять человек, в том числе первый замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина.