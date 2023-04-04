ЗАМАНА - ДГУ и СПбГУ договорились о стратегическом партнерстве в рамках развития научно-образовательного кластера «Менделеев»

ДГУ и СПбГУ договорились о стратегическом партнерстве в рамках развития научно-образовательного кластера «Менделеев»

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04 апреля, 2023. Вторник 15:49
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ДГУ и СПбГУ договорились о стратегическом партнерстве в рамках развития научно-образовательного кластера «Менделеев»

Тему стратегического сотрудничества между ДГУ и СПбГУ в образовательной, научной, инновационной сфере, а также в молодежной политике обсудили на встрече ректора ДГУ Муртазали Рабаданова с ректором Санкт-Петербургского государственного университета Николаем Кропачевым с участием проректоров университетов, информирует пресс-служба дагестанского вуза.

ДГУ и СПбГУ договорились о стратегическом партнерстве в рамках развития научно-образовательного кластера «Менделеев»

Встреча состоялась в режиме видеоконференцсвязи, собравшиеся обсудили вопросы осуществления совместных научных исследований и разработок, применения парка научного и технологического оборудования обоих университетов, реализации совместных образовательных программ в интересах социально-экономического развития субъектов, организации научных и образовательных стажировок специалистов, учащихся и аспирантов.

Также стороны достигли соглашения по совместной разработке новых онлайн-курсов, в частности по истории Дагестана и другим направлениям регионального компонента образования. Эти и иные направления совместной работы войдут в Соглашение о стратегическом сотрудничестве между ДГУ и СПбГУ, которое руководители подпишут в скором времени.

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