Фестиваль «Будь здоров» пройдет в Махачкале

Большой фестиваль, приуроченный ко Всемирному дню здоровья, в рамках которого гости смогут пройти профилактические осмотры и принять участие в мастер-классах по оказанию первой медицинской помощи, состоится на базе исторического музея «Россия — моя история» 7 апреля, информирует пресс-служба учреждения.

Работу мероприятия разделят на несколько тематических площадок, также пройдут встречи с медиками и уроки здоровья. Откроет фестиваль зарядка со спортсменами. Программу мероприятия можно увидеть в официальном telegram-канале музея «Россия – моя история». Вход бесплатный.

Пресс-служба озвучила, что организаторами фестиваля стали Дагестанское региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики», Городская клиническая больница № 1, ДРО РДДМ «Движение первых», Исторический музей «Россия – моя история» при поддержке Министерства молодежи республики и Министерство здравоохранения региона.