В Махачкале проходит весенняя комиссия по призыву в армию

С 1 апреля 2023 года в Дагестане, как и на всей территории Российской Федерации начался новый этап призывной кампании. Она продлится до 15 июля. В строй призовут граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет. С самого утра в здании призывной комиссии Махачкалы особенно оживленно, здесь проходят медицинское обследование будущие защитники Отечества.

На первых двух этапах обследования врачи выясняют, позволяет ли здоровье служить в армии, далее призывной комиссией выносится постановление о призыве и годности.

Призывная комиссия под руководством и. о. главы Махачкалы Ризвана Газимагомедова создана с целью регулирования и проведения процесса отбора призывников к прохождению службы в армии. В состав комиссии вошли военный комиссар Махачкалы, секретарь призывной комиссии; врач, который руководит работами по процессу медицинского освидетельствования призывников; представитель органа внутренних дел; представитель органа управления образования; представитель органа службы занятости населения и представитель общественности. Со слов заместителя мэра Махачкалы Шамиля Меджидова, который находится на призывном пункте всё в штатном режиме молодые люди проходят медобследование.

«Спешу успокоить родителей, которые беспокоятся за своих детей ребята, которые получили повестки и направятся на службу в армию на один год. И что самое важное все они будут проходить срочную службу в Российской Федерации, в зону проведения СВО они не допускаются», – сказал Меджидов.

Призывная весенняя кампания в Дагестане – это важный этап для всех военнообязанных граждан. Из Махачкалы на военную службу направятся несколько сот парней – это немного больше, чем в осеннюю компанию. Один из них Магомедзагид Нуралиев, он сразу пришёл по повестке. «Хотел бы служить на корабле. Дома отреагировали хорошо, особенно отец».

Военный комиссар столицы Дагестана Геннадий Курбанов рассказал, что процесс призыва начинается с получения призывником повестки на прохождение военно-врачебной комиссии и заканчивается вынесением решения призывной инстанцией. В Махачкалинском военном комиссариате заверили, что призыв будет проходить открыто, родители при желании могут присутствовать на заседании призывной комиссии при вынесении решения.