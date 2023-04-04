Уточняется, что данный рейс уже появился в графике аэропорта «Большое Савино».
На сегодняшний день рейсы Пермь – Махачкала проводятся авиакомпанией «Азимут». Полеты стартовали 29 марта, они проходят по средам и воскресеньям.
С 29 апреля самолёты авиакомпании Nordwind начнут летать из Перми в Махачкалу. Рейсы будут осуществляться по средам и субботам, длительность маршрута – 3 часа, информирует пресс-служба авиаперевозчика.
Уточняется, что данный рейс уже появился в графике аэропорта «Большое Савино».
На сегодняшний день рейсы Пермь – Махачкала проводятся авиакомпанией «Азимут». Полеты стартовали 29 марта, они проходят по средам и воскресеньям.
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