ЗАМАНА - Nordwind с 29 апреля запускает прямые рейсы из Перми в Махачкалу

Nordwind с 29 апреля запускает прямые рейсы из Перми в Махачкалу

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04 апреля, 2023. Вторник 10:16
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Nordwind с 29 апреля запускает прямые рейсы из Перми в Махачкалу

С 29 апреля самолёты авиакомпании Nordwind начнут летать из Перми в Махачкалу. Рейсы будут осуществляться по средам и субботам, длительность маршрута – 3 часа, информирует пресс-служба авиаперевозчика.

Nordwind с 29 апреля запускает прямые рейсы из Перми в Махачкалу

Уточняется, что данный рейс уже появился в графике аэропорта «Большое Савино».

На сегодняшний день рейсы Пермь – Махачкала проводятся авиакомпанией «Азимут». Полеты стартовали 29 марта, они проходят по средам и воскресеньям.

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