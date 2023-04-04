В Дагестане обновляют пешеходную тропу для подъема на бархан Сарыкум

Пешеходную тропу для подъема на самый большой в Европе песчаный бархан Сарыкум обновят в Дагестане к старту туристического сезона. Она будет оснащена зонами отдыха для гостей, информирует ТАСС, ссылаясь на руководителя государственного природного заповедника "Дагестанский" Курбана Куниева.

"В данный момент на Сарыкуме осуществляются работы по формированию новой расширенной пешеходной тропы со специальными "карманами" для остановок и отдыха посетителей. Ее собираемся открыть к старту туристического сезона, в мае", — высказался Куниев.

Он добавил, что в 2023 году также начнет работать новый визит-центр, где гости региона смогут ознакомиться с природными достопримечательностями Сарыкума и иных заповедных мест республики. Обновление инфраструктуры, как озвучил Куниев, требуется из-за высокого туристического потока, который ежегодно увеличивается.