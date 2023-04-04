В Дагестане ежегодно выявляются случаи конго-крымской геморрагической лихорадки

С началом весеннего потепления активизируются клещи – переносчики особо опасных инфекций, в том числе вызывающие конго-крымскую геморрагическую лихорадку, от которой в прошлом году в республике умер 1 человек.

Врач Центра инфекционных болезней Джамал Ризванов рассказал, что родина этой болезни – Африка, но в результате увеличения миграционных процессов и международного грузооборота инфекция попала сначала в Крым, а потом и в южные регионы России.

«В Дагестане ежегодно выявляются случаи заболевания этой опасной африканской болезнью, в прошлом году их было 12, причем один со смертельным исходом. Заболевание имеет вирусную природу, протекает тяжело, без адекватного лечения может закончиться гибелью больного. Вирус поражает кровеносные сосуды по всему организму, и это приводит к кровотечениям в различных органах, вызывает осложнения и нарушение жизнедеятельности», – сказал Ризванов.

Он также отметил, что источником болезни являются грызуны, мелкий и крупный рогатый скот, а переносчиком – обычные пастбищные клещи, поэтому человек заражается при их укусах. Чаще всего заражение происходит весной на природе, в местах отдыха на дачах и турбазах, люди даже не замечают укуса.

«Заболевание протекает с высокой температурой, интоксикацией, мышечными болями, кровоточивостью слизистых носа, горла, глаз, появляется кровь в моче и кале. Смертность может достигать 30%, если вовремя не начать лечение, поэтому необходимо срочно обратиться к медикам-инфекционистам, если у человека имеются похожие симптомы и был возможный контакт с клещами», – предостерег врач.

Он рекомендовал при выезде на природу осматривать одежду, при обнаружении клеща на коже аккуратно снять его и обратиться в инфекционный центр как можно раньше.