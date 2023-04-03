ЗАМАНА - Случаи полиомиелита в Дагестане не регистрировались с 2010 года

Случаи полиомиелита в Дагестане не регистрировались с 2010 года

Автор
03 апреля, 2023. Понедельник 15:28
|||
Случаи полиомиелита в Дагестане не регистрировались с 2010 года

С 2010 года по сегодняшний день в Дагестане не зарегистрировано случаев полиомиелита, однако ежегодно регистрируются случаи острого вялого паралича – один из синдромов полиомиелита со свойством поражения нервной системы.

Случаи полиомиелита в Дагестане не регистрировались с 2010 года

По словам заместителя главврача по эпидемиологическим вопросам РЦИБ и СПИДа Махачкалы Муминат Джабраиловой, это связано с большим количеством отказов от вакцинации.

«В последние годы у нас в два раза увеличились отказы, а также снизился коллективный иммунитет, то есть количество отказов превысило количество привитых. 2023 год для Дагестана объявлен Годом иммунизации против полиомиелита, так как единственной мерой защиты является иммунопрофилактика», – отметила специалист.

Так, в первом туре иммунизации привились 387 968 детей, что составило 88% от подавляющего количества населения. Второй тур пройдет в республике с 3 по 9 апреля.

Лечения, направленного на устранение причины возникновения заболевания, на сегодняшний день не существует. Кортикостероидная терапия применяется при наличии отека мозга, резко выраженного болевого синдрома. Здесь используются обезболивающие средства, тепловые процедуры и дегидратационные препараты.

«Пациенты находятся на стационарном лечении до получения отрицательных результатов проб фекалий на полиовирус. За данный период больной получает необходимое лечение в зависимости от жалоб. С третьей недели от начала параличей в восстановительном периоде подключают препараты, улучшающие нервно-мышечную передачу, витамины и физиотерапию», – подчеркнула Муминат Джабраилова.

Прочитано 15 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top