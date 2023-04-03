ЗАМАНА - Первый в России экземпляр высокотехнологичного отечественного маммографа установили в Каспийске

Первый в России экземпляр высокотехнологичного отечественного маммографа установили в Каспийске

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03 апреля, 2023. Понедельник 10:30
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Первый в России экземпляр высокотехнологичного отечественного маммографа установили в Каспийске

Первый в России экземпляр высокотехнологичного отечественного маммографа появился в каспийской больнице.

Первый в России экземпляр высокотехнологичного отечественного маммографа установили в Каспийске

Установленный в Каспийске аппарат является разработкой отечественных исследователей. Первым его разместили в Каспийске, а в будущем компания-изготовитель собирается поставить таких приборов еще в 3 города России.

«Первый отечественный универсальный цифровой маммограф с функцией томосинтеза обеспечивает высококачественнее рентгеновское изображение в сочетании с современными цифровыми технологиями. Он позволяет диагностировать самые ранние стадии рака даже при высокой плотности тканей молочной железы. Аппарат способен выдать объемную картинку с 3D-реконструкцией в высоком разрешении, при этом с высокой быстротой исследования, низким излучением и малой компрессией органа. Это всё по достоинству оценят женщины», — высказался главврач Каспийской ЦГБ Расим Рамазанов.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Министерства здравоохранения Дагестана.

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