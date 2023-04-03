ЗАМАНА - Дагестан вошел в топ-10 лучших регионов по реализации молодежной политики

Дагестан вошел в топ-10 лучших регионов по реализации молодежной политики

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03 апреля, 2023. Понедельник 10:14
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Дагестан вошел в топ-10 лучших регионов по реализации молодежной политики

Федеральное агентство по делам молодежи представило рейтинг лучших российских субъектов по реализации государственной молодежной политики за минувший год. По его результатам Дагестан попал в топ-10 лучших регионов.

Дагестан вошел в топ-10 лучших регионов по реализации молодежной политики

При составлении рейтинга эксперты учитывали 3 ключевых блока: осуществление ключевых показателей эффективности, результаты реализации молодежной политики и участие субъекта в программах Российской молодежи и партнерских организаций.

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