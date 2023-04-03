Идет прием заявок на V международный маркетинговый конкурс в сфере туризма «PROбренд»

Союз «Евразийское содружество специалистов туриндустрии – ЕСОТ» дал старт началу приема заявок на V международный маркетинговый конкурс в туристической области «PROбренд»-2023.

Среди задач конкурса – продвижение локальных национальных туристических брендов, обмен опытом по их созданию, организация взаимодействия всех заинтересованных сторон в области развития международного туризма на территории Евразии.

Поучаствовать могут национальные туристические офисы, региональные администрации и туристско-информационные центры, туристические операторы и туристические агентства, гостиницы, санатории, гостевые дома, хостелы; рекламные агентства, музеи и музеи-усадьбы, рестораны и кафе, представители СМИ, блогеры и фотографы.