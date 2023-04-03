ЗАМАНА - В России идет призыв на срочную службу в Вооруженные силы

В России идет призыв на срочную службу в Вооруженные силы

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03 апреля, 2023. Понедельник 08:14
© РИА Новости / Кирилл Браг|||
В России идет призыв на срочную службу в Вооруженные силы
В России в субботу стартует призыв на срочную службу в Вооруженные силы РФ, всего планируется призвать 147 тысяч россиян, не находящихся в запасе. Призывников не будут отправлять в зону СВО.
В России идет призыв на срочную службу в Вооруженные силы

 Весенняя призывная кампания начинается 1 апреля и продлится до 15 июля.

Как сообщил ранее представитель Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, ни один военнослужащий по призыву не будет направлен в зону специальной военной операции. Он пояснил, что на сегодняшний день численность военнослужащих по контракту и мобилизованных военнослужащих вполне достаточна для того, чтобы решать поставленные задачи.
Наибольшее количество призывников в текущей весенней кампании традиционно будет направлено для прохождения службы в Сухопутные войска и Военно-морской флот.
 
При этом треть призывников направят в учебные соединения и части на срок до пяти месяцев для освоения современной военной техники и получения военно-учетной специальности. Пройдя обучение, срочники отбудут в войска для эксплуатации вооружения и техники в соответствии с полученными навыками.
 
Кроме того, в российской армии продолжается практика формирования научных и спортивных рот.
В этом году Минобороны при постановке на воинский учет получало данные в электронном виде, дублируя их на бумаге. Всего на воинский учет в этом году встали более 700 тысяч юношей.
На основе полученных сведений была сформирована единая электронная база данных, размещенная в закрытом сегменте Минобороны РФ. Эти сведения будут максимально использованы в учетно-призывной работе, в том числе с целью недопущения случаев необоснованного призыва граждан на военную службу.
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