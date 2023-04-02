ЗАМАНА - Дагестанец стал фигурантом уголовного дела о неуплате около 12 млн рублей

Дагестанец стал фигурантом уголовного дела о неуплате около 12 млн рублей

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02 апреля, 2023. Воскресенье 02:02
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Дагестанец стал фигурантом уголовного дела о неуплате около 12 млн рублей

Следственные органы в Дагестане завели уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, информирует СУ СК РФ по региону.

Дагестанец стал фигурантом уголовного дела о неуплате около 12 млн рублей

«В 2020 году гражданин, реализовав третьим лицам объекты недвижимого имущества, путем непредставления в налоговый орган первичной налоговой декларации, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 11,7 миллиона рублей. Такими действиями подозреваемый нанес ущерб стране в крупном размере», – заявляет ведомство. Уточняют, что незаконные действия были обнаружены совместно с налоговой службой региона.

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