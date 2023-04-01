ЗАМАНА - У МФЦ Дагестана сменился учредитель

У МФЦ Дагестана сменился учредитель

Автор
01 апреля, 2023. Суббота 02:10
|||
У МФЦ Дагестана сменился учредитель

Соответствующий указ о передаче Минцифры республики полномочий учредителя ГАУ Дагестана «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в РД» подписал 30 марта глава кабмина региона Абдулмуслим Абдулмуслимов, информирует telegram-канал дагестанского правительства. 

У МФЦ Дагестана сменился учредитель

В прошлом центр относился к Минэкономики региона. Изменения связаны с исполнением Указа Президента РФ Владимира Путина. По которому органы власти, которые предоставляют массовые социально значимые услуги, должны помочь перевести оказание государственных услуг в электронный вид.

Прочитано 123 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top