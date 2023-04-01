В прошлом центр относился к Минэкономики региона. Изменения связаны с исполнением Указа Президента РФ Владимира Путина. По которому органы власти, которые предоставляют массовые социально значимые услуги, должны помочь перевести оказание государственных услуг в электронный вид.
У МФЦ Дагестана сменился учредитель
- Автор Дарья
- 01 апреля, 2023. Суббота 02:10
Соответствующий указ о передаче Минцифры республики полномочий учредителя ГАУ Дагестана «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в РД» подписал 30 марта глава кабмина региона Абдулмуслим Абдулмуслимов, информирует telegram-канал дагестанского правительства.
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