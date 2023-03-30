Рамазан Газимагомедов осенью 2022 года попал в список лучших учителей родного языка и литературы во всероссийском конкурсе, который состоялся в Пятигорске.
Учитель аварского языка и литературы Нижне-Кегерской средней школы прочитал стихотворение Расула Гамзатова о Дагестане на родном языке
- Автор Дарья
- 30 марта, 2023. Четверг 14:24
Педагог аварского языка и литературы Нижне-Кегерской средней школы из Гунибского района Рамазан Газимагомедов прочитал стихотворение Расула Гамзатова о Дагестане на родном языке на встрече с главой Дагестана, министром просвещения РФ и его заместителем.
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