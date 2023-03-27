Дорогие ветераны и сотрудники Управления Росгвардии по Республике Дагестан! Примите самые искренние поздравления с Днём войск Национальной гвардии Российской Федерации!

За 7 лет с момента создания Росгвардия стала незаменимым звеном в системе правоохранительных органов нашей страны.

Я благодарен каждому бойцу за профессиональную, тяжелую и важную работу, сопряженную с ежедневным риском. Вы являетесь настоящим примером истинного мужества, патриотизма и преданности своей стране. Вы безупречно справляетесь со своей основной задачей - сохранением целостности России и безопасности наших граждан! Вы обеспечиваете антитеррористическую защищённость не только в родном Дагестане, но и на вновь присоединенных территориях страны.

Уверен, что ваша любовь к Родине, постоянная работа над совершенствованием воинского мастерства и преданность своему делу позволят и дальше успешно выполнять все поставленные перед вами задачи!

От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, мира, добра и счастья. Берегите себя, с праздником!

С уважением, Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов.