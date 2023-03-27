Житель Дагестана открыл стрельбу по полицейским и был убит ответным огнем

Это произошло сегодня утром: полиция прибыла в село Джигия Кайтагского района для проверки сведений о том, что 29-летний местный житель нелегально хранит у себя огнестрельное оружие. У входа в жилье подозреваемый начал стрелять в сторону сотрудников МВД и ранил 30-летнего жителя соседнего села, впоследствии от полученного ранения скончавшегося. Ответной стрельбой мужчина был ликвидирован. «Идет расследование. Осуществляется сбор материала для установления всех обстоятельств инцидента и принятия процессуального речения», – сообщает МВД.