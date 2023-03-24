"Министр образования и науки Валерий Фальков дал ряд поручений, требуемых для подготовки экспертов по логистике транспорта, туризма, а также складской логистике. В связи с развитием логистических направлений центрального коридора "Север-Юг", который по Каспийскому морю связывает субъект со странами Ближнего Востока и Средней Азии, и где грузопоток каждый день растет, дагестанские представители бизнеса отмечают потребность региона в квалифицированных специалистах в области логистики. Об этом недавно на Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей рассказала начальница Дагестанской региональной организации РСПП Патимат Гамидова", — сообщается на сайте министерства.
Министр образования и науки РФ поручил вузам Дагестана подготовить специалистов в сфере транспорта и туризма
- Автор Дарья
- 24 марта, 2023. Пятница 15:55
Руководитель Министерства образования и науки РФ Валерий Фальков поручил дагестанским университетам подготовить квалифицированные кадры по логистике транспорта и туризма, информирует пресс-служба ведомства.
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