Подробно о проектах рассказал начальник Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Гусейн Гусейнов.
Первый проект предусматривает возведение в Махачкале многофункционального комплекса «Шелковый путь», который будет состоять из торгово-культурного центра, бизнес-центра, гостиничного комплекса и так далее.
В общем проект обойдется в 1 млрд 458 млн. рублей. В планах обеспечить регион 189 новыми рабочими местами.
Второй проект предполагает возведение в селе Коркмаскала цеха по производству кондитерских изделий мощностью 8000 тонн продукции в год.