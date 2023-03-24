Яхья Бучаев: «12 784 дагестанских выпускника зарегистрированы на сдачу ЕГЭ в 2023 году»

Министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев рассказал о кампании проведения ГИА-2023, о том, как проходит подготовка к единому государственному экзамену и сколько участников зарегистрировано в этом году, в рамках пресс-конференции на площадке республиканской газеты «Дагестанская правда».

В 2023 году на сдачу государственной итоговой аттестации для 11 классов зарегистрированы 12 784 обучающихся, из которых почти 11 тысяч – это выпускники текущего года. Для сдачи ЕГЭ оборудованы 64 пункта проведения, подготовлены 980 аудиторий, подтверждающие техническую готовность.

«Традиционно более 30% обучающихся для сдачи ЕГЭ выбирают химию, биологию и обществознание, около 25% – профильную математику и историю. Порадовало увлечение ребят, которые выбрали информатику, почти на 150 человек больше выбрали в этом году для себя данный экзамен. Расстроило уменьшение практически на такое же количество ребят, выбирающих ЕГЭ по физике. У нас в этом плане остро ощущается нехватка выпускников, сдающих физику вместе с профильной математикой, для того чтобы они могли подавать документы на инженерные специальности вузов», – сказал Яхья Бучаев.

Говоря об аттестации выпускников 9-х классов, министр отметил, что для сдачи ОГЭ зарегистрировано 41 210 учащихся, что на 6 500 детей больше, чем в прошлом году, подготовлены 144 пункта проведения экзаменов и около 3 000 аудиторий.

В рамках пресс-конференции руководитель ведомства подчеркнул, что сотрудники Минобрнауки РД и Министерства внутренних дел республики совместно проработали вопрос об охране объектов-пунктов проведения экзаменов во избежание срывов экзамена. В этом году аналогичный комплекс мер и контроль также будут предприняты.

В пресс-конференции приняла участие и федеральный эксперт ЕГЭ, командированная в Дагестан из Федерального центра тестирования, Ирина Мирохорова, отметившая ход проведения сегодняшнего экзамена досрочного периода по русскому языку.

«Сегодня на экзамен по русскому языку в Махачкалинском лицее №22 заявлены для участия 126 человек, из них явились 83. В основном это выпускники прошлых лет, желающие улучшить свои результаты и баллы с целью поступления в вуз. В целом, экзамен подготовлен хорошо, права участников экзамена не нарушаются, не было обращений по процедуре проведения экзамена. Однако было одно удаление на пункте – девочка пронесла телефон в шоколадной обертке. В результате выявленного факта она была удалена и, поскольку являлась совершеннолетней, на нее составлен акт об административно-правовом нарушении. До сентября текущего года она не имеет права на пересдачу», – отметила эксперт.

По словам проректора по цифровой трансформации ДИРО, руководителя РЦОИ Аскандара Магомедова, единое расписание проведения ОГЭ и ЕГЭ уже утверждено. Так, первый ЕГЭ стартует 26 мая, ОГЭ – 24 мая 2023 года. Основной период продлится до 1 июля.