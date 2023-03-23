ЗАМАНА - Ризван Газимагомедов поздравил мусульман с началом Рамадана

Ризван Газимагомедов поздравил мусульман с началом Рамадана

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23 марта, 2023. Четверг 12:44
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Ризван Газимагомедов поздравил мусульман с началом Рамадана

В своем поздравлении и.о. главы города отметил, что Рамадан – символ очищения и возрождения.

Ризван Газимагомедов поздравил мусульман с началом Рамадана

Он также подчеркнул, что традиции Рамадана – олицетворение высоких идеалов ислама, где всегда ценится доброта и сострадание, терпимость и взаимопонимание.

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