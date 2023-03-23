ЗАМАНА - Председатель парламента Дагестана поздравляет мусульман с началом месяца Рамадан

Председатель парламента Дагестана поздравляет мусульман с началом месяца Рамадан

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23 марта, 2023. Четверг 10:52
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Председатель парламента Дагестана поздравляет мусульман с началом месяца Рамадан

Председатель НС Дагестана Заур Аскендеров поздравил дагестанцев с началом священного месяца Рамадан.

Председатель парламента Дагестана поздравляет мусульман с началом месяца Рамадан

«Этот месяц является самым ценным в году для мусульман – это время укрепления веры, милости и сострадания, благих помыслов и дел, еще один повод стать милосерднее, терпимее и добрее. Для каждого мусульманина соблюдение великого поста означает стремление к нравственному совершенствованию и возрождению, очищению души и проявлению человеколюбия. Всё это объединяет нас и способствует сохранению мира и согласия. Пусть этот священный месяц войдет в каждую семью с добром и благополучием, а ваши посты и молитвы будут приняты Всевышним!» – обратился Аскендеров.

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