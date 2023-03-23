ЗАМАНА - В Каспийске приступили к работам по рекультивации несанкционированной свалки

В Каспийске приступили к работам по рекультивации несанкционированной свалки

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23 марта, 2023. Четверг 09:26
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В Каспийске приступили к работам по рекультивации несанкционированной свалки
21 марта вице-премьер Дагестана Нариман Абдулмуталибов проконтролировал ход работ по устранению незаконной свалки в Каспийске.
В Каспийске приступили к работам по рекультивации несанкционированной свалки

Стоит напомнить, что эта свалка входит в один из 4 объектов накопленного экологического вреда, включенных в федеральный проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

В процессе осмотра врио главы Минприроды региона Александр Зимин сообщил, что ликвидация свалки, площадью более 30 га, будет осуществляться в 2 этапа: технический и биологический.

Вице-премьер республики положительно прокомментировал работу подрядчика по рекультивации незаконной свалки в Каспийске и обратил внимание, что компания соблюдает контрактные обязательства, в том числе и установленные сроки.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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