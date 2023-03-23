Соответствующий указ во вторник, 21 марта, подписал глава кабмина Дагестана.

Следуя постановлению, дагестанцам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации или проходящим военную службу по контракту, или заключившим договор о добровольном содействии в исполнении целей, возложенных на Вооруженные Силы РФ, будет обеспечено:

a) предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении целей, возложенных на Вооруженные Силы РФ, и на 90 дней со дня окончания периода прохождения военной службы

б) предоставление возможности расторжения контрактов аренды без применения штрафных санкций.

Условия предоставления отсрочки уплаты арендной платы приведены в Распоряжении Правительства Дагестана № 92-р от 21 марта 2023 г.

Прочитать указ можно здесь.