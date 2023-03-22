The Guardian сообщает, что Грант умер в 3:49 утра по местному времени 20 марта, но смерть мозга наступила в тот день, когда он упал в обморок на вокзале. The Sun добавляет, что пациента отключили от аппарата жизнеобеспечения еще 19 марта.
Актер из «Гарри Поттера» умер после обморока у вокзала Кингс-Кросс Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/641960d19a794760f1518cf9?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
- Автор Дарья
- 22 марта, 2023. Среда 15:51
Пол Грант, который известен по «Звездным войнам» и «Гарри Поттеру», скончался в возрасте 56 лет. Об этом информирует The Sun, ссылаясь на родных актера. Полиция нашла его без сознания рядом с лондонским вокзалом Кингс-Кросс 16 марта.
The Guardian сообщает, что Грант умер в 3:49 утра по местному времени 20 марта, но смерть мозга наступила в тот день, когда он упал в обморок на вокзале. The Sun добавляет, что пациента отключили от аппарата жизнеобеспечения еще 19 марта.
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