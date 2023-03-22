Конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы – 2023» состоялся в Дагестане

Финал регионального профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы – 2023» прошел во Дворце культуры, информирует пресс-служба Министерства образования и науки Дагестана.

Конкурс стартовал 13 марта и завершился вчера, 21 марта, на площадке гимназии №11 Махачкалы и ДИРО. В нём приняли участие учителя со стажем работы не менее 2 лет. В 2023 году за звание лучшего учителя родного языка и литературы боролись 34 конкурсанта из 26 районов и 8 городов республики.

По итогам конкурса первое место выиграл учитель аварского языка махачкалинской гимназии №11 Магомед Манапов, второе место получила учитель табасаранского языка Рушульской школы Лейла Сефербекова, а на третьем месте – учитель аварского языка кизилюртовской школы №8 Шамеседо Нурмагомедова.