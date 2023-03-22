В нём поучаствовали лидеры правоохранительных структур, министерств и ведомств, руководители муниципалитетов, а также представители общественных организаций.

Собравшиеся обсудили следующие вопросы: состояние работы психологических служб школ региона по профилактике девиантного поведения среди подростков и реализацию индивидуальных комплексных программ поддержки несовершеннолетних.

Начиная обсуждение, вице-премьер озвучил, что проблема становится еще актуальнее в связи с ростом числа представителей девиантного поведения. В регионе, как он заметил, формируется неблагоприятная среда, влияние которой крайне тяжело преодолеть.

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