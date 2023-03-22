ЗАМАНА - В Махачкале проходит семинар "Информационное противодействие терроризму"

В Махачкале проходит семинар "Информационное противодействие терроризму"

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22 марта, 2023. Среда 10:10
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В Махачкале проходит семинар &quot;Информационное противодействие терроризму&quot;

Сегодня, 22 марта, в Махачкале на площадке МФЦ проходит семинар "Информационное противодействие терроризму".

В Махачкале проходит семинар "Информационное противодействие терроризму"

На семинаре выступят представители ГБУ РД "ИКЦ", Агентства информации и печати РД, РИА "Дагестан", МВД и так далее.

Среди тем, которые будут озвучены, имеются следующие: роль республиканских СМИ в вопросах противодействия терроризму, актуальные проблемы и методы информационного противодействия идеологии терроризма, опыт и практика современных СМИ, роль информационных агентств в противодействии терроризму, опыт и перспективы взаимодействия Центра противодействия экстремизму и СМИ, практика работы федеральных СМИ по освещению антитеррористической деятельности и другие.

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