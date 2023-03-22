Глава Дагестана встретился с представителями НКО

Во вторник, 21 марта, руководитель Дагестана Сергей Меликов стал гостем форума, организованного Ассоциацией благотворительных организаций «Друзья милосердия», где поговорил с представителями НКО региона.

На форуме были объявлены итоги работы некоммерческих организаций за минувший год и обсуждены социальные проблемы Дагестана. Основной повесткой мероприятия стали вопросы урбанизации во взаимодействии с НКО.

Поприветствовав собравшихся, Меликов озвучил, что к мнению граждан всегда необходимо прислушиваться при принятии решений в вопросах развития городов. «Без поддержки жителей развитие городов невозможно. В успешных городах в основу развития становятся не только вопросы экономики и агломераций, а именно отношение граждан к этим городам. Главное – единство власти и горожан, неравнодушие дагестанцев к тому, что происходит в республике», – выступил руководитель региона.

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