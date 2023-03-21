Заур Аскендеров поздравил жителей Дагестана с праздником Навруз-байрам

«Этот древний и светлый праздник олицетворяет собой пробуждение природы, возрождение жизненных сил, духовный подъем.

Наступление весны у народов Дагестана, как и у многих других народов, ассоциируется с наступлением нового года, поэтому Навруз-байрам занимает особое место в их духовно-культурном развитии. Этот праздник, обладающий силой обновления, и сегодня укрепляет чувства дружбы, добра и милосердия, открывая путь к искренним отношениям между людьми.

Дагестанцы встречают Навруз-байрам с чистыми помыслами и надеждами. В этот день проявляются связь поколений, традиции добрососедства, гостеприимства, уважения к старшим и доброго отношения к младшим, которые тысячелетиями сохранялись в каждой семье.

Желаю вам мира и благополучия, крепкого здоровья, счастья и больших успехов! Пусть светлый праздник Навруз-байрам принесет достаток в каждый дом, наполнит его теплом и радостью», – говорится в поздравлении.