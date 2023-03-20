Миннац Дагестана проведет конкурс на лучшую публикацию в СМИ

Миннац Дагестана объявило ежегодный конкурс на лучшую публикацию в СМИ по вопросу сохранения межнационального мира и согласия, информирует пресс-служба ведомства.

Принять участие в конкурсе могут люди любого возраста и профессии. Есть лишь одно условие – необходимо проживать в Дагестане.

На конкурс можно направить материалы, которые публиковались на русском или языках народов Дагестана (с подстрочным переводом) в муниципальных и региональных СМИ, а также в блогах и других интернет-изданиях в период с 1 января по 5 июня текущего года, объемом не меньше 6 500 знаков. В публикациях необходимо затронуть следующие темы: формирование единства российского народа, укрепление межнационального мира и общедагестанского единства, этнокультурное развитие народов региона.

По результатам конкурса пройдет церемония вручения денежных премий и дипломов лауреатам. Чтобы принять участие, нужно до 5 июня на электронный адрес оргкомитета конкурса: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. отправить отдельными файлами заявку, оформленную по образцу; публикацию; и информацию, подтверждающую публикацию статьи