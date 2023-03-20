Участковый педиатр Кайтагского района дала интервью о способах защиты детей от полиомиелита

Участковый педиатр Кайтагской районной центральной больницы Габсат Нухкадиева дала интервью пресс-службе муниципалитета и рассказала об опасной инфекции полиомиелита и способах борьбы с ней.

Говоря о предупреждении заболевания, она подчеркнула, что только вакцина поможет защитить детей от заражения, после которого ни один препарат не будет эффективен в лечении инфекции.

«Инактивированная вакцинация состоит из убитых штаммов всех трех типов полиовируса. В последующем, для выработки специфического иммунитета мы даем ОПВ – живую вакцину, после которой у детей появляется стойкая иммунная защита от заражения. В последнее время родители часто отказываются прививать детей, вследствие чего вирусные инфекции начали распространяться. Среди больных в основном не привитые. Очень печально, что дети умирают или становятся инвалидами, а после заражения это неизбежно, почти всегда, от управляемой инфекции. У нас в районе умер ребенок, не получивший прививку от полиомиелита, в 2022 году от коклюшной пневмонии. А благодаря вакцине нам удалось спасти подростка от столбняка. Учитывая такой опыт, можно однозначно сказать, что кроме вакцины другого спасения нет», — заявила педиатр.

Далее она подробно описала симптомы зараженного полиомиелитом, возбудителем которого является полиовирус — кишечная инфекция.



«В основном подвержены дети до пяти лет. Чаще протекает бессимптомно, порой сопровождается лихорадкой, рвотой, головной болью, парализуются мышцы ног и рук, туловища и шеи, повреждается спинной мозг и дыхательные ядра черепно-мозговых нервов, иногда приводит к параличу дыхательных мышц, что становится причиной смерти детей. Механизм передачи – фекально-оральный, пути передачи – пищевой, бытовой, через воду.

После заражения через 36 часов вирус можно обнаружить в отделяемом мазке носо-глотки, в кале через три дня. Вирус устойчив к условиям окружающей среды, при низких температурах несколько лет остается активным, малоустойчив к спирту, но мгновенно погибает при кипячении. Антибиотик на вирус не действует», — пояснила Габсат Нухкадиева.

Обращаясь к кайтагцам, педиатр призвал их не отказываться от прививки детей от полиомиелита, поскольку без вакцинации спасти его от паралича, а порой и от смерти, не представляется возможным.

«Уважаемые кайтагцы, ни один препарат сегодня не способен вылечить зараженного человека. В течение 14 дней после заражения у ребенка может развиться паралич, выраженность которого зависит от уровня повреждения. После выздоровления паралич не проходит. А если повреждена дыхательная система, дети могут погибнуть. Поэтому без иммунизации не смысла бороться с вирусом, ведь источником заражения всегда является человек. Помните, что опасность заражения очень высока, если среди общества останутся не привитые дети. Однако болезнь можно полностью ликвидировать, если будет стопроцентный охват детей группы риска вакциной», — подчеркнула она.



В завершение своего выступления педиатр отметил, что в Кайтагском районе вакциной охвачены 95,6% детей, а остальные 4,4% отказались от прививки.

«128 учеников не получили вакцину от полиомиелита. С родителями этих детей проводится разъяснительная работа, ведь для выработки коллективного иммунитета все дети должны быть привиты. Уважаемые родители, убедительная просьба, чтобы вы еще раз подумали, прежде чем написать отказ, ведь здоровье вашего ребенка в ваших руках. Также хочу отметить, что дети со слабым иммунитетом, часто болеющие получают убитый вирус при вакцинации, это ничем не грозит их здоровью, никаких осложнений не бывает. Мы сегодня проводим вакцину пентаксимом – это многокомпонентный препарат, туда входят: полиомиелит, коклюш, столбняк, дифтерия и гемофильная вакцина. За 24 года моей практики ни одного осложнения не было, а после заражения осложнения неизбежны. Поэтому еще раз убедительно прошу не отказываться от иммунизации детей!», — заключила врач.