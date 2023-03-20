Досрочный период ЕГЭ проходит в Дагестане

Досрочный период начался в понедельник, 20 марта, и завершится 19 апреля. Первые экзамены пройдут по географии и литературе, 23 марта пройдет ЕГЭ по русскому языку; 27 марта — базовая и профильная математика, 30 марта — физика, биология и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, 3 апреля — устная часть, 6 апреля — ЕГЭ по обществознанию, информатике и ИКТ, 10 апреля — история и химия. С 12 по 19 апреля в графике предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.