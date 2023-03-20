ЗАМАНА - Досрочный период ЕГЭ проходит в Дагестане

Досрочный период ЕГЭ проходит в Дагестане

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20 марта, 2023. Понедельник 14:27
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Досрочный период ЕГЭ проходит в Дагестане

Досрочный период начался в понедельник, 20 марта, и завершится 19 апреля. Первые экзамены пройдут по географии и литературе, 23 марта пройдет ЕГЭ по русскому языку; 27 марта — базовая и профильная математика, 30 марта — физика, биология и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, 3 апреля — устная часть, 6 апреля — ЕГЭ по обществознанию, информатике и ИКТ, 10 апреля — история и химия. С 12 по 19 апреля в графике предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.

Досрочный период ЕГЭ проходит в Дагестане

В Дагестане работает один пункт проведения экзаменов ППЭ-622 — махачкалинский Лицей №22. По региону в досрочном периоде участвуют 285 выпускников.

При осуществлении экзаменационной кампании в регионе будут применяться технологии, которые обеспечивают максимальную объективность.  Стоит напомнить, что основной период сдачи ЕГЭ вместе с резервными днями стартует 26 мая.

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